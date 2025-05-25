Eskişehir’de kent merkezinden geçen Porsuk Çayı’nda bir erkek cesedi bulundu. 36 yaşındaki Behçet Aladağ’ın cansız bedeni AFAD ekipleri tarafından sudan çıkarıldı.

Vatandaşların dikkatiyle ortaya çıktı

Olay, Şeker Mahallesi 19 Mayıs Caddesi yakınlarında meydana geldi. Porsuk Çayı’nda hareketsiz bir kişiyi fark eden çevre sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, bölgede güvenlik önlemleri aldı. Su altı arama kurtarma ekipleri, çayda yaptıkları çalışmayla cesede ulaştı.

Ceset, Behçet Aladağ’a ait çıktı

Sudan çıkarılan erkek cesedinin kimliği yapılan ilk incelemede belirlendi. 36 yaşındaki Behçet Aladağ’a ait olduğu açıklanan ceset, otopsi işlemleri için Eskişehir Şehir Hastanesi morguna gönderildi.

Ölüm nedeni araştırılıyor

Yetkililer, Aladağ’ın ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netleşeceğini bildirdi. Olayın intihar mı, kaza mı yoksa cinayet mi olduğu henüz belirlenemedi.

Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alırken, görgü tanıklarının da ifadesine başvuruluyor.