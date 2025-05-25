CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenen “Cadde10K-21K” koşusunun 10 kilometrelik parkurunu 59 dakika 35 saniyede tamamladı. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında gerçekleşen organizasyonda Özel, sembolik 1923 göğüs numarasıyla koştu.

“Cumhuriyet Koşusu’nu sürdürüyoruz”

Koşu öncesi açıklamalarda bulunan Özgür Özel, “19 Mayıs’ta Samsun’da ilk adımı atan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün başlattığı Cumhuriyet Koşusu’nu sürdürüyoruz. Atatürk’ün peşinden koşanları hapsedemezsiniz, sadece bir yere koyarsınız. Hürriyetini engellersiniz ama koşusu durmaz,” dedi.

Koşuyu Ekrem İmamoğlu ve tutuklu arkadaşları adına gerçekleştirdiklerini vurgulayan Özel, “1923 numaralı göğüs kartımı Ekrem Başkana hediye edeceğim. Onlar için koştuk,” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu afişiyle ilgili: “Şampiyon asmıyor mu?”

Özel, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne asılan Ekrem İmamoğlu afişine dair tepkilere de yanıt verdi:

“Dün 4 milletvekili arkadaşımız, İstanbul’un şampiyonu Ekrem Başkan’ın afişini İstanbul’un en sembol yerine astı. ‘Niye astınız’ diyorlar. Şampiyon olan asmıyor mu?” ifadelerini kullandı.

Ayrıca adli süreçle ilgili gelen soruya da “Cürmü kadar yer yakar, yapsınlar adli işlem. Ekrem Başkan her yerde,” şeklinde yanıt verdi.

AASK sporcusu Kul yaş kategorisinde 3. oldu

Anadolu Ajansı Spor Kulübü sporcusu Hasan Hüseyin Kul da koşuya katıldı ve 10 kilometrelik parkuru 41 dakika 31 saniyede tamamladı. Kul, genel klasmanda 23. olurken, 35-39 yaş kategorisinde 3. sıraya yerleşti.

10 kilometre yarışının galibi İranlı sporcu Mahdi Alizadeh olurken, 21 kilometre etabını ise Yunus Emre Akkuş birinci tamamladı.