Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Muğla, yaz sezonuna 110 mavi bayraklı plajla giriyor. Bodrum, Fethiye ve Ortaca başta olmak üzere kentin dört bir yanındaki sahiller, çevreye duyarlı yönetimi ve temizliğiyle hem yerli hem yabancı turistlerin gözdesi olmaya devam ediyor.

Bodrum 71 plajıyla Türkiye’nin zirvesinde

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, ilçede 71 plajın mavi bayrak almaya hak kazandığını açıkladı. “Türkiye genelinde 577 mavi bayraklı plaj bulunuyor. Bunun 110’u Muğla’da ve en büyük pay da Bodrum’a ait,” diyen Mandalinci, belediyeye ait 9 halk plajının da mavi bayrak taşıdığını belirtti.

Bu yıl engelli bireylerin plajlara bağımsız şekilde ulaşımını sağlamak için Turgutreis’te özel bir uygulamanın başlayacağını da duyurdu.

Ölüdeniz’in incisi Kumburnu yine listede

Fethiye’nin dünyaca ünlü Kumburnu Plajı da bu yıl yeniden mavi bayrakla ödüllendirildi. Plajın işletme müdürü Burak Ardahan, “Amacımız hem çevreye duyarlı hizmet sunmak hem de gelecek nesillere temiz ve güvenli bir doğa bırakmak,” dedi.

Babadağ’dan yapılan yamaç paraşütleriyle havadan izlenen Ölüdeniz, turkuaz suları ve korunaklı yapısıyla eşsiz bir tatil deneyimi sunuyor.

Sarıgerme Plajı 19. kez mavi bayrak aldı

Ortaca’da bulunan ve kum zambaklarıyla tanınan SARÇED Plajı, 19. kez mavi bayrağa layık görüldü. Sarıgerme Çevre Eğitim Derneği (SARÇED) Plaj İşletme Müdürü İsmail Batıbey, plajın sezona hazır olduğunu ve çevre bilincine dayalı bir hizmet anlayışı benimsediklerini söyledi.

Sarıgerme sahilinde yer alan 6 tesiste bu yaz da mavi bayrak dalgalanacak. Caretta caretta kaplumbağalarının yuvalama alanı olan bölge, doğa dostu tatil anlayışını destekliyor.