Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Dünya Etnospor Birliği tarafından düzenlenen 7. Etnospor Kültür Festivali’ne ilişkin sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Festivalin kültürel değerlerin korunması açısından taşıdığı öneme işaret eden Erdoğan, etkinliğin gelecek nesillerle geçmiş arasında güçlü bir bağ kurduğunu belirtti.

“Aile bağlarımızı güçlendiren bir etkinlik”

Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen festivalin görüntülerine de yer verdiği paylaşımında Emine Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

“Etnospor Kültür Festivali'nin değerlerimizi yaşatmak, aile bağlarımızı güçlendirmek ve kültürel mirasımızı gelecek nesillere aktarmak için köprü olmaya devam etmesini temenni ediyorum.”

Kültür, spor ve birliktelik vurgusu

Dünya Etnospor Birliği’nin organize ettiği festival, geleneksel sporların yanı sıra kültürel etkinliklerle de dikkat çekiyor. Emine Erdoğan’ın mesajı, bu tarz etkinliklerin yalnızca sportif yönüyle değil, sosyal ve kültürel etkileriyle de önemsenmesi gerektiğini bir kez daha ortaya koydu.

Anadolu Ajansı’nın global iletişim ortağı olduğu organizasyon, çok sayıda ziyaretçiyi ağırlarken, geleneksel yaşam biçimlerinin tanıtılması ve yaşatılması konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.