Türkiye Kadın Güreş Milli Takımı, uluslararası arenada başarı hedefiyle Bolu’nun Aladağ Yaylası’nda kamp çalışmalarını sürdürüyor. 22 sporcu, 4 antrenör ve 3 sağlık personeli ile birlikte yürütülen hazırlıklar, Moğolistan ve Hırvatistan’daki önemli şampiyonalar için büyük önem taşıyor.

Moğolistan ve Zagreb şampiyonalarına odaklandılar

Milli sporcular, 29 Mayıs – 1 Haziran tarihlerinde Moğolistan’da düzenlenecek Ranking Serisi ve 13–21 Eylül'de Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonası için günde çift idman yapıyor. Kamp, 28 Mayıs'ta sona erecek ve ardından ekip Moğolistan'a hareket edecek.

Yıldırım: “Sakatlık yok, form üst düzeyde”

Türkiye Güreş Federasyonu Asbaşkanı Ahmet Yıldırım, kampı ziyaret ederek sporcuların son durumu hakkında bilgi verdi. Yıldırım, “Dört sporcumuz Moğolistan’da yarışacak. Hepsi formda ve hazır. Sakatlık olmaması bizim için en büyük avantaj,” dedi. Bolu’nun atmosferinin sporculara pozitif katkı sunduğunu vurgulayan Yıldırım, “Bu yaylada yetişen nice şampiyon gördük. Bize her zaman uğur getirdi,” ifadelerini kullandı.

Kahraman: “Kadın güreşinde tarih yazmaya devam ediyoruz”

Teknik direktör Efraim Kahraman ise takımın son yıllarda elde ettiği istikrarlı başarıya dikkat çekti. “23 yaş altı Avrupa şampiyonu olduk. Büyüklerde Avrupa ikincisiyiz. Bu takım her zaman zirvede. Amacımız, bu başarıyı olimpiyat kürsüsüne taşımak,” şeklinde konuştu.

Kahraman, olimpiyat madalyalı Yasemin Adar Yiğit’in ardından aynı sıklette genç sporcuları hazırladıklarını belirtti. “Yüzde 70 gençlerden oluşan bir takımız. Rekabet ortamını canlı tutuyoruz. Her sıklette alternatif oluşturmak zorundayız,” dedi.

Yeni yetenekler için gözlem süreci

Kampta yer alan sporcular sadece şampiyonluk için değil, aynı zamanda milli formayı uzun vadede taşımak için de ter döküyor. Teknik heyet, bu süreçte genç sporcuları yakından izliyor. Rekabetin artması, takımın performansını doğrudan etkiliyor.

“Taşın altına elini koyan herkesin emeğiyle bu başarılar geliyor,” diyen Kahraman, birliktelik ve disiplinin önemine vurgu yaptı.