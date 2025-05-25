Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Kurban Bayramı öncesi 16 milyon emekli ve hak sahibinin yüzünü güldürecek. Bu yıl bayram ikramiyesi kişi başı 4 bin liraya yükselirken, toplam ödeme tutarı 57,4 milyar lirayı bulacak.

Bayram ikramiyesinde tutar 6 yılda dört kat arttı

2018 yılında ilk kez uygulanmaya başlanan bayram ikramiyesi uygulaması, yıllar içinde emekliler için önemli bir destek haline geldi. İlk olarak 1000 TL olarak belirlenen ödeme tutarı, 2021’de 1100 TL’ye, 2023’te 2000 TL’ye, 2024’te ise 3000 TL’ye çıkarılmıştı. Bu yıl ise Kurban Bayramı itibarıyla ikramiyeler 4000 TL seviyesine ulaştı.

SGK, Ramazan Bayramı’nda 15,8 milyon kişiye 57,2 milyar lira ikramiye ödemesi yaparken, Kurban Bayramı'nda bu rakamın 16 milyon kişiye ve 57,4 milyar liraya ulaşması bekleniyor.

Ödeme tarihleri bu hafta açıklanacak

Kurban Bayramı ikramiyelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağı merak konusu. SGK kaynakları, ödeme takviminin bu hafta içinde duyurulmasının planlandığını belirtti. İkramiyelerin bayram haftasında hesaplara geçmesi öngörülüyor.

2018'den bu yana toplam 252 milyar lira ödeme yapıldı

SGK, 2018-2024 döneminde emekli ve hak sahiplerine Ramazan ve Kurban bayramlarında toplam 252,1 milyar lira ikramiye ödemesi gerçekleştirdi. Uygulama, emeklilerin alım gücüne katkı sunarken, aynı zamanda iç piyasada bayram öncesi hareketlilik yaratıyor.

Bu yılın ikinci ikramiyesiyle birlikte emeklilere 2025 yılında toplam 114,6 milyar lira bayram ikramiyesi ödenmiş olacak.