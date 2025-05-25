Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde Atatürk İlkokulu öğrencileri, yaşadıkları kentin tarihine sahip çıkıyor. “Diyarbakır’ın Minik Kültür Elçileri” projesiyle 2. sınıf öğrencileri, kentin önemli tarihi alanlarını gezerek tanıtıcı videolar hazırlıyor. Bu içerikler sosyal medya aracılığıyla geniş kitlelere ulaşıyor.

Tarih bilinci erken yaşta kazandırılıyor

Zerzevan Kalesi ve İçkale Müze Kompleksi gibi yapıları ziyaret eden öğrenciler, öğrendiklerini hem arkadaşlarına hem de çevrimiçi platformlarda anlatıyor. Proje, çocuklarda kültürel mirasa sahip çıkma bilinci oluşturmayı amaçlarken, aynı zamanda özgüven kazandırıyor.

Öğrenciler rehberli içerikler üretirken, sürece veliler de aktif olarak katılıyor. Ailelerin desteğiyle sahaya çıkan çocuklar, hem öğreniyor hem eğleniyor.

Eğitimde örnek bir model haline geliyor

Sınıf öğretmeni Ebrar Sude Çetin'in danışmanlığında yürütülen proje, tarih öğretmeni Ferda Salık’ın koordinasyonuyla hazırlandı. Çınar Kaymakamlığı’nın desteğiyle yürütülen çalışma, Milli Eğitim Bakanlığı’nın Erzurum’daki Maarif Kongresi’nde de sunuldu.

Çetin, bu modelin Türkiye’nin farklı şehirlerinde de uygulanmasını hedeflediklerini belirtti. “Her çocuğun kendi yaşadığı yeri tanıması ve tanıtması, kültürel mirasın yaşatılması açısından çok kıymetli,” dedi.

Öğrencilerden büyük ilgi: “Diyarbakır herkesçe bilinsin”

Projede yer alan öğrencilerden Eylül Kurğa, “Diyarbakır’ı tanıtmak çok güzel. Öğrendiklerimizi anlatıyoruz, video çekiyoruz, eğleniyoruz,” sözleriyle heyecanını paylaştı. Bir diğer öğrenci Muhammed Fehmi Öztürk ise “Gezdiğimiz yerleri anlatınca insanlar Diyarbakır’ı daha çok merak ediyor. Herkes gelsin, görsün istiyoruz,” dedi.

Projeyle birlikte sadece şehir tanıtımı değil, öğrencilerin ders başarısında da artış gözlendi. Sosyal medyada ilgi gören videolar, minik kültür elçilerinin sesi olurken, Diyarbakır’ın zengin tarihini yeni nesillerin anlatımıyla yaygınlaştırıyor.