Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen adaylarının, mevcut öğretmenlerin ve eğitim yöneticilerinin mesleki gelişimini destekleyecek Milli Eğitim Akademisi Kayseri Şubesi’nin 1 Eylül’de açılacağını duyurdu. Akademi, yıl boyunca aktif eğitim programlarına ev sahipliği yapacak.

“365 gün eğitim veren bir merkez olacak”

Kayseri'de düzenlenen 17. Uluslararası MEB Robot Yarışması Ödül Töreni için kente gelen Bakan Tekin, Vali Gökmen Çiçek ile birlikte Malatya yolu üzerinde yer alan yeni akademi binasında incelemelerde bulundu.

Binayı yerinde görerek açıklamalarda bulunan Tekin, “Bu yapıyı Milli Eğitim Akademisi olarak kullanacağız. Amacımız, öğretmen istihdamında ve hizmet içi eğitim süreçlerinde modern, dinamik ve nitelikli bir sistem kurmak” ifadelerini kullandı.

Modern altyapı, güçlü donanım

Bakan Tekin, akademi binasının yüzme havuzu, spor salonları, konferans salonları gibi olanaklarla donatıldığını belirterek, “Burası dört dörtlük bir tesis. Başlangıçta farklı bir okul planıydı, ancak akademiye dönüştürme kararı aldık. Hayırlı olsun” dedi.

Öğretmen ve yöneticiler için merkez olacak

Milli Eğitim Akademileri, Türkiye genelinde sınırlı sayıda ilde kurulan ve öğretmen ile yöneticilere yönelik sürekli eğitim sunmayı hedefleyen yapılar olarak dikkat çekiyor. Bakan Tekin, Kayseri Şubesi'nin bu alandaki önemli eksikliği gidereceğini belirterek, “Hem öğretmen adaylarına hem görevdeki öğretmenlerimize hem de okul yöneticilerimize sürekli gelişim imkânı sağlayacak bir merkez olacak” dedi.

Eğitimde kalite hedefiyle yeni dönem

Milli Eğitim Bakanlığı’nın son dönemde öğretmen yetiştirme ve mesleki gelişim süreçlerinde yeni bir vizyon ortaya koyduğuna dikkat çeken Tekin, “Bu akademilerle, eğitim sistemimizin insan kaynağını daha nitelikli hale getirmek istiyoruz. Kayseri’deki bu merkez, bu vizyonun önemli bir parçası olacak” ifadelerini kullandı.