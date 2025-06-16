Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, İsrail ile İran arasında artan askeri gerilimin yalnızca can kaybına yol açmadığını, aynı zamanda radyasyon sızıntısı riski doğurduğunu ve nükleer diplomasi sürecini geciktirdiğini belirtti.

UAEA’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Grossi bu açıklamayı Rusya’nın talebiyle toplanan UAEA Yönetim Kurulu’nun olağanüstü toplantısında yaptı.

“İtidal çağrısı”

Grossi, tüm taraflara azami itidal çağrısında bulunarak, “Gerilim, insanların hayatlarını tehdit ediyor, çevre için ciddi sonuçlar doğurabilecek radyasyon riskini artırıyor ve İran’ın nükleer silah edinmesini engellemeye yönelik diplomatik çözümü geciktiriyor” dedi.

Nükleer tesislerin korunması için tüm taraflarla derhal diyaloğa hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

Natanz tesisi hedefteydi

Grossi, 13 Haziran’daki saldırının ardından Natanz Yakıt Zenginleştirme Tesisinin yer üstü bölümünün zarar gördüğünü, ancak yer altı yapısında fiziksel bir hasar tespit edilmediğini bildirdi.

Tesis çevresindeki radyoaktivite seviyesi sabit kaldı. Ancak Grossi, iç kısımlarda radyolojik ve kimyasal kirlenme riski olduğunu vurguladı.

“İçeride uranyum yayılmış olabilir”

Natanz içindeki nükleer maddenin dağılmış olabileceğine işaret eden Grossi, özellikle uranyum heksaflorür ve florür bileşiklerinin suyla temas etmesi halinde ciddi kimyasal toksisite yaratabileceğini kaydetti.

“Bu riskler, solunum ekipmanları gibi koruyucu önlemlerle yönetilebilir,” diyen Grossi, tesis içinde güvenlik önlemlerinin sürdüğünü belirtti.

Diğer tesislerde durum stabil

Grossi, şu ana kadar Fordo, Hondab Ağır Su Reaktörü, Buşehr Nükleer Santrali ve Tahran Araştırma Reaktörü gibi önemli tesislerde herhangi bir saldırı ya da hasar meydana gelmediğini aktardı.

İsfahan nükleer sahasında ise dört binanın zarar gördüğünü ancak dış çevrede radyoaktivite artışı yaşanmadığını söyledi.

UAEA Başkanı, “İranlı yetkililerle bilgi paylaşımımız sürüyor. Ajans olarak İran’da bulunmaya devam edeceğiz,” diyerek iş birliği mesajı verdi.