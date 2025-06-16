İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesine yönelik sözleri nedeniyle yargılandığı davada savunması alındı. Duruşma, avukatların mütalaaya karşı savunma hazırlığı için talepte bulunmasının ardından 16 Temmuz’a ertelendi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, Silivri’deki Marmara Cezaevi karşısındaki salonda görülen duruşmaya, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan ancak bu davada tutuksuz yargılanan İmamoğlu ile avukatları ve Başsavcı Gürlek’in avukatı katıldı.

“Silivri zindanından geliyorum”

Savunmasına, geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’i anarak başlayan İmamoğlu, “Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum. Herkese böyle bir veda nasip etsin” dedi.

İmamoğlu, “90 gündür haksız ve hukuksuz şekilde tutukluyum. Yine Silivri Cezaevi’ndeki zindandan geliyorum. Cevabı olmayan bir soruyu soruyorum: Neden buradayız?” ifadelerini kullandı.

“Yargılanmıyoruz, cezalandırılıyoruz”

İmamoğlu, hakkında hazırlanan iddiaların siyasi operasyonlara dayandığını öne sürerek, “Biz yargılanmıyoruz, cezalandırılıyoruz. Kumpaslarla, gizli tanıklarla buradayız” dedi.

Kendisinin “icraatçı bir belediye başkanı” olduğu için hedef alındığını savunan İmamoğlu, daha önce hakkında açılan ve “ahmak davası” olarak bilinen dosyada da halen bir karar verilmediğini hatırlattı.

Savcılıktan 7 yıla kadar hapis ve kamu görevinden men talebi

Savcılık tarafından sunulan esas hakkındaki mütalaada, İmamoğlu’nun “terörle mücadelede görev alan kişileri hedef göstermek”, “hakaret” ve “tehdit” suçlarından 2 yıl 8 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Ayrıca, Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesi kapsamında İmamoğlu’nun kamu görevinden men edilmesi de talep edildi. Bu hüküm, seçilerek ya da atamayla üstlenilebilecek her türlü kamu görevini kapsam dışı bırakıyor.

Duruşmaya yoğun katılım

Duruşmayı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu, bazı milletvekilleri, belediye başkanları ve partililer de izledi. Salonda İmamoğlu için slogan atılması üzerine mahkeme başkanı uyarıda bulundu.