Petrol piyasalarında yeni güne hafif yükselişle başlandı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,17 artışla 66,33 dolardan işlem görüyor.

Dün 66,54 dolara kadar yükselen Brent petrol, günü 66,22 dolar seviyesinde tamamlamıştı. Batı Teksas türü (WTI) ham petrol ise aynı saatlerde 63,97 dolardan alıcı buldu.

Ticaret görüşmeleri fiyatlara yön veriyor

Petrol fiyatlarındaki toparlanmada, ABD ile Çin arasında sürdürülen ticaret görüşmelerine ilişkin yapılan iyimser açıklamalar etkili oldu.

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve Çin Uluslararası Ticaret Temsilcisi Li Çınggang, Cenevre’de varılan ticaret mutabakatı temelinde çerçeve anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Bu açıklamalar, küresel talep görünümüne yönelik beklentileri artırırken, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında olası bir uzlaşma petrol fiyatlarına sınırlı da olsa destek sağladı.

Ancak uzmanlar, nihai kararların liderler düzeyinde onaylanmadan piyasaların temkinli duruşunu koruyacağını vurguluyor.

ABD petrol stokları beklentileri tersine çevirdi

Öte yandan, Amerikan Petrol Enstitüsü (API), ABD’de ham petrol stoklarının geçen hafta 370 bin varil azaldığını açıkladı. Bu veri, 700 bin varillik artış beklentisinin tersine bir tablo sundu.

Bugün ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) tarafından açıklanacak resmi stok verileri yakından izlenecek. Düşüşün doğrulanması durumunda, fiyatlarda yukarı yönlü hareketin devam etmesi öngörülüyor.

Teknik görünümde kritik seviyeler

Uzmanlara göre Brent petrolde 67,65 dolar direnç, 64,74 dolar ise destek seviyesi olarak öne çıkıyor.

Gün içinde gelecek veri akışı ve küresel gelişmeler, petrol fiyatlarının seyrini belirlemede etkili olacak.