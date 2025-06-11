Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yeni işlem gününe yatay bir başlangıç yaparak 9.658,93 puandan açıldı. Açılışta endeks, önceki kapanışa göre sadece 0,38 puanlık sınırlı bir düşüş gösterdi.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,82 artışla 9.659,31 puandan tamamlamıştı.

Bankacılık ve holding endeksleri sınırlı hareketli

Yeni günde bankacılık endeksi yüzde 0,11 düşüş kaydederken, holding endeksi yüzde 0,13 artış gösterdi.

Sektör bazında bakıldığında, spor endeksi yüzde 1,16 ile en fazla kazandıran sektör oldu. Buna karşılık inşaat endeksi yüzde 0,50 ile en çok kaybettiren sektör olarak öne çıktı.

Gözler küresel gelişmelerde

Küresel piyasalarda, ABD ile Çin arasında sürdürülen ticaret müzakerelerine ilişkin gelen olumlu açıklamalar, risk iştahını artırıyor.

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve Çin’in Uluslararası Ticaret Temsilcisi Li Çınggang’ın açıklamaları, iki ülke arasında uzlaşmaya varılabileceğine yönelik beklentileri güçlendirdi.

Yurt içi sakin, ABD verisi izlenecek

Analistlere göre, bugün yurt içinde önemli bir veri akışı bulunmazken, yatırımcıların odağı ABD’den açıklanacak enflasyon verisine çevrilmiş durumda.

Teknik açıdan bakıldığında, BIST 100 endeksinde 9.500 ve 9.400 puan seviyeleri destek; 9.700 ve 9.800 seviyeleri ise direnç olarak öne çıkıyor.

Yatırımcılar, küresel gelişmelerin etkisiyle yön arayışının sürebileceği bir gün bekliyor.