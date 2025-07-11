Altının gram fiyatı, yeni haftaya yükselişle başlayarak saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,8 artışla 4.316 liradan işlem görüyor. Dün ons altındaki yukarı yönlü hareketin etkisiyle değer kazanan gram altın, günü yüzde 0,39 primle 4.283 liradan tamamlamıştı.

Çeyrek altın 7.230 liradan, cumhuriyet altını ise 29.167 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı da yüzde 0,6 artışla 3.342 dolar seviyesinde bulunuyor.

Küresel gelişmeler altını destekliyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük tarifeleriyle ilgili yeni açıklamaları, piyasalarda dalgalanmalara yol açarken, güvenli liman olarak görülen altına olan talep arttı. Trump, 1 Ağustos’tan itibaren Kanada ürünlerine sektörel tarifeler dışında yüzde 35 oranında gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu.

Bunun yanında, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelen faiz indirimi sinyalleri de yatırımcıların dikkatini çekiyor. Fed’in olası gevşeme adımları, faiz getirisi olmayan altın gibi varlıklara ilgiyi artırıyor.

Analistlerden teknik değerlendirme

Analistler, artan ticaret gerilimi ve Fed’in güvercin söylemlerinin ons altını desteklediğini belirtiyor. Teknik açıdan değerlendirildiğinde, ons altında 3.250 dolar destek, 3.350 dolar ise direnç seviyesi olarak öne çıkıyor.

Yurt içinde bugün ödemeler dengesi ve perakende satışlar, yurt dışında ise ABD federal bütçe dengesi verileri takip edilecek. Verilerin piyasa üzerindeki etkileri, altının seyrinde belirleyici olabilir.