Dolar/TL, haftanın yeni işlem gününe yatay bir başlangıç yaptı. Saat 09.35 itibarıyla kur 39,1770 seviyesinden işlem görüyor. Dün yüzde 0,2 düşüşle 39,1880’den günü tamamlayan dolar kuru, bugünkü işlemlerde sınırlı bir hareketlilik sergiliyor.

Aynı dakikalarda avro/TL 44,7640 seviyesinde işlem görürken, sterlin/TL yüzde 0,3 düşüşle 52,8530’dan alıcı buluyor.

Küresel gelişmeler fiyatlamaları etkiliyor

Dolar endeksi, yüzde 0,1'lik artışla 99,1 seviyesine yükseldi. Küresel piyasalarda ise ABD ile Çin arasında devam eden ticaret görüşmeleri yakından takip ediliyor.

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ile Çin'in Uluslararası Ticaret Temsilcisi Li Çınggang, yaptıkları açıklamalarda iki ülkenin Cenevre’de varılan mutabakat çerçevesinde uzlaştığını belirtti. Görüşmelerde sağlanan ilerlemelerin, liderlerin onayının ardından kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

Analistler, bu gelişmelerin piyasalarda olumlu bir hava yarattığını ancak nihai kararlar açıklanmadan yatırımcıların temkinli kaldığını ifade ediyor.

Gözler ABD enflasyon verisinde

Bugün yurt içinde öne çıkan bir veri bulunmazken, küresel piyasalarda gözler ABD'den gelecek enflasyon verisine çevrildi. Verinin, Fed’in para politikası konusunda belirleyici olması bekleniyor.

Ayrıca ABD Temyiz Mahkemesi’nin aldığı kararla birlikte, eski Başkan Donald Trump döneminde uygulanan gümrük vergilerinin temyiz süreci boyunca yürürlükte kalacağı bildirildi. Bu gelişme, ticaret politikalarına dair belirsizliği bir süre daha gündemde tutabilir.

Uzmanlar, veri akışı öncesi döviz piyasasında temkinli ve yatay seyrin sürebileceğine dikkat çekiyor.