Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Ankara’da bir araya geldi. Toplantının odak noktası; ihracatta rekabet gücünün artırılması, enerji piyasasındaki genel durum, konut ve kira fiyatlarındaki yükseliş ile özel istihdam bürolarının iş gücü piyasasına etkileriydi.

Ekonomi yönetimi EKK toplantısında buluştu

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen toplantıya; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat katıldı.

Ayrıca; AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekci, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ve Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu da kurulda yer aldı.

Konut ve enerji başlıkları öne çıktı

Toplantının en dikkat çeken gündemlerinden biri, Türkiye’nin ihracat pazarlarındaki rekabet düzeyi oldu. Artan küresel rekabetin etkileri ve bu sürece uyum için atılması gereken adımlar değerlendirildi.

Özellikle büyük şehirlerde hissedilen konut ve kira fiyatlarındaki artışlar da kurulun gündemindeydi. Fiyat hareketlerinin nedenleri, piyasa dengeleri ve sosyal etkiler üzerine analizler yapıldı.

Özel istihdam büroları ve iş gücü piyasası ele alındı

İş gücü piyasasındaki dönüşüm kapsamında, özel istihdam bürolarının etkisi hakkında yapılan analizler kurula sunuldu. Bu sistemin istihdama etkisi, verimliliği ve düzenleyici ihtiyaçlar masaya yatırıldı.

Ayrıca, enerji piyasasının genel görünümü, arz güvenliği ve sürdürülebilir enerji politikaları başlıkları da toplantının önemli gündem maddelerindendi.

Kurulun değerlendirmeleri sonrasında yazılı bir açıklama yapılması bekleniyor. Alınacak kararların, ekonomi politikalarının yönüne dair ipuçları vermesi bekleniyor.