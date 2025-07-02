Türkiye'de 1 Temmuz'da günlük elektrik üretimi, tüketimin üzerinde gerçekleşti. Toplam 1 milyon 68 bin 100 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 56 bin 205 megavatsaatte kaldı.

En yüksek tüketim öğleden sonra yaşandı

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verilerine göre, en yüksek elektrik tüketimi saat 15.00'te 49 bin 831 megavatsaatle kaydedildi. En düşük tüketim ise sabah saat 07.00'de 34 bin 508 megavatsaat oldu.

Üretimde doğal gaz liderliği sürüyor

Dünkü üretimin kaynağına bakıldığında, doğal gaz santralleri yüzde 23,2’lik payla ilk sırada yer aldı. Onu yüzde 22 ile ithal kömür santralleri, yüzde 13,1 ile rüzgar enerjisi santralleri izledi. Bu veriler, doğal gazın Türkiye’nin enerji üretimindeki merkezi rolünü sürdürdüğünü gösteriyor.

Elektrik ihracatı ithalatın üzerinde

Türkiye dün 14 bin 406 megavatsaat elektrik ihraç ederken, 2 bin 515 megavatsaat ithalat gerçekleştirdi. Bu tablo, enerji üretiminde fazlalığın dış ticarete de olumlu yansıdığını ortaya koydu.

Enerji dengesi korunuyor

Günlük bazda üretim ve tüketim arasındaki farkın pozitif seyretmesi, enerji arz güvenliği açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Yaz aylarında artan talebe rağmen üretimin yüksek seyretmesi dikkat çekiyor.