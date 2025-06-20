Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında eğitim gören yaklaşık 20 milyon öğrenci, bugün karnelerini alarak yaz tatiline girdi. Ülke genelinde tüm okullarda karne törenleri düzenlenirken öğrenciler ve veliler heyecan dolu bir gün yaşadı.

Tatil planları hazır: Dinlenme ve sınav hazırlığı bir arada

Ankara Çankaya’daki Pakize Erdoğu Ortaokulu’nda karnesini alan 6’ncı sınıf öğrencisi Derin Şekerci, yıl boyunca yoğun bir tempoyla çalıştığını belirtti. Yaz tatilini gezerek, kitap okuyarak ve LGS hazırlığı yaparak değerlendirmeyi planladığını söyledi.

sınıf öğrencisi Berke Gülap ise yaz boyunca bol bol soru çözmeyi ve kitap okumayı hedeflediğini aktararak, “Yeni dönem LGS yılı olacak, iyi bir puan almak istiyorum” dedi.

LGS ve YKS süreçleri devam ediyor

sınıf öğrencilerinin 15 Haziran’da girdiği LGS’nin sonuçları 11 Temmuz’da açıklanacak. Lise son sınıf öğrencileri ile mezunlar ise 22-23 Haziran’da yapılacak YKS’de ter dökecek. Her iki sınavın ardından tercih ve yerleştirme süreçleri başlayacak.

2025-2026 eğitim öğretim yılı ise 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak.

MEB’den yaz tatilinde beceri atölyeleri

Öğrencilere yaz döneminde yeni beceriler kazandırmak isteyen Milli Eğitim Bakanlığı, “Beceri Geliştirme Programı” kapsamında meslek liselerinde zanaat atölyeleri açacak.

sınıftan itibaren tüm öğrencilerin katılabileceği bu atölyelerde, Bilişim Teknolojileri, Elektrik-Elektronik, Metal, Mobilya, Konaklama ve Yiyecek-İçecek Hizmetleri gibi 12 alanda 147 modüllük eğitimler verilecek.

Kurslara başvurular, e-kurs.meb.gov.tr adresi üzerinden alınacak.