Türkiye’de ilk kez düzenlenen Dünya Motosurf Şampiyonası, İzmir’in Çeşme ilçesinde start aldı. Altınkum Plajı'nda yapılan organizasyonda 16 ülkeden 80 sporcu kıyasıya rekabete girdi. Yarışlar pazar gününe kadar devam edecek.

7 farklı kategoride mücadele başladı

Sabah saatlerinde antrenmanlara çıkan sporcular, daha sonra sıralama turlarında performans sergiledi. 7 farklı kategoride yapılan sıralamalarda sporcular, final öncesi en iyi dereceler için Çeşme’nin turkuaz sularında ter döktü. Türkiye’yi temsil eden 5 sporcu da uluslararası rakipleriyle ilk kez karşı karşıya geldi.

“Çeşme bizim göz bebeğimiz”

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkan Vekili Ogün Baysan, Çeşme’nin bu branş için ideal bir lokasyon olduğunu vurguladı. Jet sörfün, klasik sörfe çok yakın bir spor olduğunu belirten Baysan, “Çeşme zaten dünyaca bilinen bir sörf merkezi. Bu etkinlik kalıcı hale gelebilir,” dedi.

Hedef: Türk sporcuları kürsüde görmek

Baysan, kısa sürede gelişen motosurf branşında milli formayı taşıyan 3 sporcunun da yarıştığını belirterek, “Hedefimiz bu sporda dünya şampiyonu çıkarmak. Yeni sporcularımız da büyük potansiyele sahip,” ifadelerini kullandı.

Baba-oğul pistte yarışıyor

Milli sporcu Murat Yorgancılar, 2017’den bu yana bu sporla ilgilendiğini ve oğluyla birlikte yarışmanın ayrı bir heyecan olduğunu dile getirdi. Yorgancılar, “Bu spor adrenalin dolu ve çok farklı. Türkiye’de yapılması bizim için büyük bir gurur,” dedi.

16 yaşındaki Ender Yorgancılar ise motosurfe babasının yönlendirmesiyle başladığını ve ileride bu alanda dünya çapında başarı hedeflediğini söyledi.