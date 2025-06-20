Hatay’ın Altınözü ilçesinde, 14 Haziran’da eşi tarafından pompalı tüfekle vurularak ağır yaralanan Feryal İşçimen, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Aynı olayda 12 yaşındaki kızı İrem de hayatını kaybetmişti.

Olay Babatorun Mahallesi’nde yaşandı

İddiaya göre Hasan İşçimen, eşi Feryal İşçimen ve 12 yaşındaki kızı İrem ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine evdeki pompalı tüfeği alan Hasan İşçimen, eşine ve kızına ateş açtı. Küçük kız olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan eşi hastaneye kaldırıldı.

Feryal İşçimen hastanede kurtarılamadı

Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakımda tutulan Feryal İşçimen, 20 Haziran’da yaşam mücadelesini kaybetti. Kadının cenazesi işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

Hasan İşçimen tutuklandı

Olay sonrası gözaltına alınan ve jandarmada ifadesi alınan 49 yaşındaki Hasan İşçimen, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma sürüyor.