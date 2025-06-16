İstanbul Beşiktaş’ta 2 Nisan 2024’te meydana gelen ve 29 işçinin hayatını kaybettiği Masquerade gece kulübü yangınına ilişkin 4’ü tutuklu 22 sanığın yargılandığı dava, Silivri’de devam etti. Duruşmada sanıklar, müştekiler ve avukatlar hazır bulundu. Mahkeme, bilirkişi heyetinden gelecek ek raporu bekleme kararı alarak duruşmayı 15 Eylül’e erteledi.

Bilirkişi raporuna itiraz, dosya yeniden heyete gönderildi

İstanbul Teknik Üniversitesi’nden bilirkişilerin hazırladığı ilk rapora taraflardan gelen itirazların ardından mahkeme dosyayı yeniden ek rapor hazırlanması için aynı heyete gönderdi.

Mahkeme heyeti, sanıklar Kahraman Erdem, Çağatay Altunel, Şahzade Şekergümüş ve Mehmet Memduh Ceylan’ın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Ailelerden adalet talebi: “Canlarımız yandı, sorumlular yargılansın”

Duruşmanın ardından adliye önünde açıklama yapan müşteki avukatı Ahmet Ergin, duruşmanın Silivri’de yapılmasının aileler için büyük zorluk oluşturduğunu belirterek, "29 cana karşılık sadece 4 tutuklu var. Asli kusurlu kamu görevlileri hâlâ dışarıda." dedi.

Ergin, aynı ihmallerin başka yangınlarda da sürdüğünü vurgularken, devlet denetimlerinin yetersizliğine dikkat çekti.

Hayatını kaybeden Özkan Kayabaş’ın eşi Emine Kayabaş, kamuoyunun ilgisizliğinden yakındı:

“29 kişi İstanbul’un göbeğinde hayatını kaybetti, kimse sesini çıkarmıyor. 14 aydır yalnız bırakıldık.”

Şivan Dolu’nun ablası Fatma Getizmen, olayın açık bir ihmalkârlık sonucu yaşandığını vurgularken, Mahmut Emin Kaya’nın annesi Gülsen Kaya, “Neredeyse işçileri suçlayacaklar” diyerek, ihmaller zincirine dikkat çekti.

Binali Çayır’ın annesi Yadigar Çayır ise, "Ben evladımı geri getiremem ama adalet istiyorum. Kim suçluysa cezasını çeksin. Başka anneler ağlamasın," dedi.

Sanıklar hakkında ağır hapis istemi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 9 sanık hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.

Sanıklar arasında kulüp sahipleri Şahzade Şekergümüş, Fatma Dörtgül ve Mehmet Memduh Ceylan, mesul müdür İsmet Şen ile taşeron firma yetkilileri yer alıyor.

Birleştirilen dosyada ayrıca, Beşiktaş Belediyesi’nin eski yöneticileri, itfaiye görevlileri ve belediye çalışanları hakkında da "görevi kötüye kullanma" ve "taksirle ölüme neden olma" suçlarından 2 yıl 6 aydan 17 yıla kadar hapis talep ediliyor.