Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), mayıs ayında üretimini artırarak günlük 27 milyon 22 bin varil seviyesine ulaştı. Bu artış, bir önceki aya göre günlük 183 bin varillik yükselişe işaret ediyor.

OPEC’in yayımladığı aylık petrol piyasası raporuna göre, üretimde en büyük artış Suudi Arabistan kaynaklı gerçekleşti. Ülkenin üretimi günlük 177 bin varil artışla 9 milyon 183 bin varile çıktı.

Öte yandan, Irak tarafında düşüş kaydedildi. Ülkenin günlük üretimi 50 bin varil azalarak 3 milyon 930 bin varile geriledi.

OPEC+ üretimi 41 milyon varili aştı

OPEC dışı üretici ülkelerin de yer aldığı OPEC+ grubunun toplam ham petrol üretimi, aynı dönemde günlük 180 bin varil artışla 41 milyon 230 bin varile yükseldi. Bu artış, küresel arz yönlü dengenin sürdürülebilirliği açısından kritik görülüyor.

Talep tahmininde değişiklik yok

Rapor, 2024 yılı için küresel petrol talebi artış tahmininde bir değişikliğe gidilmediğini ortaya koydu.

OPEC’e göre bu yıl dünyada petrol talebinin geçen yıla kıyasla günlük 1 milyon 290 bin varil artarak 105 milyon 130 bin varil seviyesine ulaşması bekleniyor.

Talep artışının büyük bölümü, gelişmekte olan ülkelerden geliyor. OECD dışı ülkelerde günlük artışın 1 milyon 130 bin varil, OECD ülkelerinde ise yalnızca 160 bin varil olacağı öngörülüyor.

Toplam talebin:

59 milyon 310 bin varili OECD dışı ülkelerden

45 milyon 760 bin varili ise OECD ülkelerinden kaynaklanacak.

2025 ve 2026 için tahminler

OPEC’in öngörüsüne göre:

2025'te günlük talep artışı 1 milyon 280 bin varil olacak ve toplam talep 106 milyon 420 bin varile ulaşacak.

2026'da ise talep artışının biraz daha yavaşlayacağı ve artışın günlük 1 milyon 280 bin varilden 1 milyon 280 bin varile gerileyeceği tahmin ediliyor. Bu artışın büyük kısmı yine OECD dışı ülkelerden gelecek.