Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde, “Eğitime Yüzde 100 Destek” kampanyası kapsamında Ford Otosan ve Vehbi Koç Vakfı iş birliğiyle inşa edilecek 35 derslikli Semahat Arsel İlkokulu için temel atma töreni gerçekleştirildi.

Deprem riski nedeniyle yıkılacak olan 15 derslikli Donanma İlkokulu’nun yerine yapılacak bu modern okul binası, bölgenin eğitim altyapısına önemli katkı sağlayacak.

Vali Aktaş: Bu yatırımlar geleceğe yapılan yatırımdır

Törende konuşan Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, okulun sadece bir bina değil, çocukların geleceği için büyük bir yatırım olduğunu söyledi.

“İlimizde yaklaşık 70 yeni eğitim binasının yapımı planlanıyor. Ford Otosan ve Vehbi Koç Vakfı gibi kuruluşların bu sürece sağladığı destek, diğer hayırseverlere de örnek olacak nitelikte,” dedi.

Aktaş ayrıca, Ford Otosan’ın Başiskele ilçesinde de yeni bir okul inşa edeceğini açıkladı.

Babayiğit yatırımı: Ford Otosan’dan eğitime sürdürülebilir destek

Ford Otosan Genel Müdürü Güven Özyurt, Kocaeli’nin şirket için yalnızca üretim üssü değil, aynı zamanda toplumsal gelişimin bir parçası olduğunu belirtti.

“Avrupa'nın en büyük ticari araç üretim merkezi konumuna geldik. Ancak bunun sürdürülebilir olması için eğitime yatırım şart. Semahat Arsel’in adını taşıyacak bu okulda yetişecek çocuklar, Türkiye’nin geleceğini şekillendirecek,” dedi.

Ford Otosan’ın bugüne kadar birçok okulda teknik sınıflar ve laboratuvarlar kurduğunu vurgulayan Özyurt, sosyal yatırımların özellikle eğitim alanında devam edeceğini söyledi.

Vehbi Koç Vakfı: Bu okul yüzlerce hayalin temeli

Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü Oğuz Toprakoğlu, yeni okulun hem geçmişe saygı hem geleceğe yatırım niteliği taşıdığını belirtti.

“Eğitime destek yalnızca bina inşa etmek değil, umut inşa etmektir. Bugün burada yüzlerce çocuğun hayali için temel atıyoruz,” ifadelerini kullandı.

Vakfın kurucusu Vehbi Koç’un “Ülkem varsa ben de varım” anlayışını hatırlatan Toprakoğlu, eğitime katkının her zaman öncelikleri arasında yer aldığını vurguladı.

Kocaeli’de eğitim yatırımları hız kazanıyor

AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz ise kentteki göç artışına dikkat çekerek, eğitim altyapısının her yıl güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

“Son 2 yılda 12 hayırsever, 12 okul kazandırdı. Deprem sonrası 29 okul yıkıldı, bu yıl 19’unun inşaatına başlandı. Kamu ve özel sektör iş birliğiyle daha güçlü bir eğitim yapısı inşa ediyoruz.”

Gölcük’te eğitimin temeli yeniden atılıyor

Semahat Arsel İlkokulu’nun tamamlanmasıyla birlikte bölge, çağdaş ve güvenli bir okul kazanmış olacak. Projenin 2026’ya kadar bitirilmesi hedefleniyor.