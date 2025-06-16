DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Eskişehir’de düzenlediği basın toplantısında, İsrail’in tutumuna sert eleştiriler yöneltti. Babacan, bölgede tırmanan İsrail-İran gerilimine dikkat çekerek, savaşın bölgesel bir felakete dönüşmemesi gerektiğini vurguladı.

“İsrail ne hukuk tanıyor ne insanlık”

Gazetecilerle bir araya gelen Babacan, İsrail hükümetini pervasızlıkla suçladı.

“Bunlar ne uluslararası hukuk tanıyor, ne insanlık. Şeriat devleti ideolojisinin etkisiyle her türlü vahşeti meşru gören bir iktidar var karşımızda,” diyen Babacan, uluslararası topluma da çağrıda bulundu.

“Ancak güçlü ve topyekûn bir duruş, İsrail’in bu şımarıklığını durdurabilir.”

“Diplomasi tek çıkış yolu olmalı”

İran ve İsrail arasında patlak veren çatışmaların bölgeyi daha fazla kaosa sürüklememesi gerektiğini söyleyen Babacan, çözümün siyasi kanallarla aranması gerektiğini belirtti.

“Umarız ki bu savaş, diplomasi ve siyasi müzakerelerle son bulur. Ortadoğu zaten zor bir dönemden geçiyor,” dedi.

Erdoğan’ın telefon trafiğine destek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son günlerde yürüttüğü yoğun diplomasi trafiğini “isabetli” olarak nitelendiren Babacan, “Farklı aktörlerle yapılan görüşmeler önemli. Bu tür krizlerde iletişim kanallarının açık kalması şart,” ifadelerini kullandı.

Eskişehirspor formasıyla sürpriz hediye

Toplantının sonunda DEVA Partisi Eskişehir İl Başkanı Resul Ertürk, Babacan’a isminin yazılı olduğu 26 numaralı Eskişehirspor forması hediye etti. Babacan, forma jestinden dolayı teşekkür etti.