Avrupa Birliği’nin kalbi Brüksel’de, tarihi Beguinage Kilisesi bu kez yoksullara değil, Filistin’e adalet arayanlara kapılarını açtı. Papaz Daniel Alliet ve bir grup aktivist, Gazze'deki sivil ölümlere ve Batı Şeria’daki işgale karşı 5 günlük açlık grevine başladı.

AB’ye sert mesaj: “İsrail cezalandırılmalı”

Basın toplantısıyla başlatılan eylemde konuşan Papaz Alliet, Avrupa Birliği’ni İsrail’le tüm ilişkileri kesmeye çağırdı.

“Alliet, ‘İsrail’i cezalandırmak zorundalar. Batı Şeria sömürgeleştiriliyor, buna rağmen İsrail’e silah satılıyor. Bu büyük bir ikiyüzlülük’ ifadelerini kullandı.”

AB’nin İsrail ile ortaklık anlaşmasını gözden geçirmesini yetersiz bulan Alliet, 23 Haziran’daki Dışişleri Bakanları toplantısından net bir kopuş kararı çıkması gerektiğini vurguladı.

Açlık grevine Filistinli tutuklular ilham oldu

Eylemin organizatörü, Brüksel’de yaşayan Filistinli gazeteci Omar Karim, açlık grevlerinin Filistinli tutukluların direnişinden ilhamla yapıldığını söyledi.

“1500’e yakın kişi dünyada benzer açlık grevleriyle direnişe destek veriyor,” diyen Karim, geçen yılki 60 günlük eyleminden sonra Avrupa Parlamentosu’nda da konuşma yapmıştı.

Karim’e göre bu eylem, Avrupa'nın Filistin'de yaşananları görmezden gelmesine karşı güçlü bir sivil protesto. “Her gün gördüğümüz kan artık dayanılmaz hale geldi,” diye konuştu.

Aktivistlerden AP önünde de protesto

Hollandalı aktivist Pascal Nieuwenhuis ise halihazırda 14 gündür açlık grevinde. Kilisedeki eylemin yanı sıra Avrupa Parlamentosu önünde görünür olmanın da önemli olduğunu vurguladı:

“Evde oturamazdım. Her gün milletvekilleriyle yüzleşmek ve kamuoyunun dikkatini çekmek zorundayız.”

İrlandalı katılımcı Michael Solan da AB’ye net bir mesaj verdi: “İsrail’le tüm ilişkiler kesilene kadar her gün buradayız.”

Katılım artıyor, mesaj büyüyor

Eylem başlangıçta 10 kişilik bir grupla başladı. Ancak organizatörler, ilerleyen günlerde kiliseye yeni katılımların olmasını bekliyor. Katılımcılar, AB liderlerine baskının büyütülmesi için daha fazla destek çağrısı yapıyor.

Brüksel’in sembolik kilisesinde yankılanan bu sessiz direniş, Avrupa’nın Filistin politikasına karşı yükselen vicdani bir itiraz olarak öne çıkıyor.