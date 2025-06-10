Hazine ve Maliye Bakanlığı, 10 Haziran 2025 Salı günü gerçekleştirdiği üç ayrı tahvil ve bono ihalesiyle toplam 97 milyar 855 milyon lira iç borçlanmaya gitti. Yüksek faiz oranlarına rağmen yatırımcı ilgisi dikkat çekti.

9 ay vadeli bonoya 21 milyar liralık teklif

Günün ilk ihalesinde, 273 gün vadeli kuponsuz hazine bonosunun ilk ihracı yapıldı. İhalede:

Basit faiz: %44,50

Bileşik faiz: %46,81

İhaleye toplam 21,6 milyar TL teklif geldi. Net satış 8,8 milyar TL olurken, kamudan gelen 2 milyar TL’lik teklifin tamamı karşılandı. Piyasa yapıcılarına ise 2,5 milyar TL satış yapıldı.

4 yıl vadeli tahvile en yüksek talep

İkinci ihalede, 4 yıl vadeli, 6 ayda bir %15 kupon ödemeli sabit faizli devlet tahvili yeniden ihraç edildi.

Basit faiz: %34,85

Bileşik faiz: %37,88 Spot doğal gazda işlem hacmi 3 kat arttı İçeriği Görüntüle

Bu tahvil ihalesine 65,5 milyar TL teklif geldi. Net satış 38,9 milyar TL, piyasa yapıcılara yapılan satış ise 24 milyar TL olarak gerçekleşti.

7 yıl vadeli değişken faizli tahvil ihalesi

Üçüncü ihalede, 7 yıl vadeli, 6 ayda bir faiz ödemeli değişken faizli devlet tahvili yeniden ihraç edildi.

Dönemsel faiz: %22,61

Net satış: 8 milyar TL

Kamudan: 3 milyar TL

Piyasa yapıcılara: 5,5 milyar TL

Toplam teklif 17,3 milyar TL olurken, nominal satış 8,9 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

Toplam borçlanma 97,8 milyar TL’ye ulaştı

Üç ihale sonunda Hazine'nin piyasadan sağladığı toplam iç borçlanma tutarı 97 milyar 855,4 milyon TL oldu. Bu rakam, son dönemin en yüksek ihale günlerinden biri olarak kayda geçti.