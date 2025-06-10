Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 10 Haziran 2025 tarihli bilgi amaçlı döviz kurlarını yayımladı. Listeye göre Türk Lirası karşısında en değerli para birimi 103,89 TL ile Bahreyn dinarı oldu. İkinci sırada Umman riyali 101,75 TL, üçüncü sırada ise Ürdün dinarı 55,25 TL seviyesinde yer aldı.

Bu para birimlerinin uzun süredir TL karşısında yüksek değerde kalmaya devam ettiği görülüyor.

En düşük değerli döviz Vietnam dongu

Tabloda en düşük TL karşılığına sahip para birimi ise Vietnam dongu oldu. 1 dongun değeri sadece 0,00151 TL olarak hesaplandı. Onu Endonezya rupisi (0,00241 TL), Suriye lirası (0,00301 TL) ve Özbekistan somu (0,00308 TL) izledi.

Bu değerler, 1 TL’nin binlerce birim dövizle değiştirilebildiği anlamına geliyor.

TL'nin karşısında güçlenen ve zayıflayan paralar

Bazı gelişmekte olan ülke para birimleri de TL karşısında kayıplarını sürdürdü. Örneğin:

Arjantin pesosu: 0,03305 TL

Bangladeş takası: 0,32057 TL

Nijerya nairası: 0,02534 TL

Buna karşılık, bazı Avrupa ülkelerinin para birimleri görece daha yüksek kaldı:

Bosna Hersek markı: 22,83 TL Küresel borsalar ticaret temaslarıyla pozitif başladı İçeriği Görüntüle

Polonya zlotisi: 10,52 TL

Çek korunası: 1,80 TL

Kur değişimleri ekonomiyi nasıl etkiliyor?

Dış ticaret yapan işletmeler ile yurt dışına seyahat planlayanlar için döviz kuru farklılıkları önemli maliyet unsurları yaratıyor. Özellikle Körfez ülkelerine yapılacak ithalat ya da turizm amaçlı harcamalarda bu yüksek kur seviyeleri dikkat çekiyor.