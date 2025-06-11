Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot elektrik piyasasında yarın için megavatsaat başına en yüksek fiyat 3.399 lira, en düşük fiyat ise 1.399 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

En yüksek fiyatlar, saat 20.00 ve 21.00 dilimlerinde oluşurken, en düşük fiyat saat 12.00'de kaydedildi.

Ortalama fiyatlar açıklandı

Gün öncesi piyasasında megavatsaat başına elektrik fiyatının:

Aritmetik ortalaması: 2.763 lira 41 kuruş THY ve Tüpraş’tan ilk yerli SAF anlaşması İçeriği Görüntüle

Ağırlıklı ortalaması: 2.754 lira 67 kuruş oldu.

İşlem hacmi yüzde 18,5 arttı

Bugünkü toplam işlem hacmi ise 1 milyar 822 milyon 319 bin 468 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, dünkü hacme göre yaklaşık %18,5’lik artışa işaret ediyor.

Bugün spot piyasada elektrik en yüksek 3.600 lira, en düşük ise 1.001 lira 1 kuruş seviyesinden işlem gördü.

Fiyatlardaki artış, yaz aylarında yükselen tüketim talebi ve piyasa koşullarındaki dalgalanmalardan kaynaklanıyor.