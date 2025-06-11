Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, Başkanlık Divanı’nın oluşmaması nedeniyle bugün gerçekleştirilemedi.
Genel Kurul’un açılışında kürsüye çıkan TBMM Başkanvekili Celal Adan, birleşimin açılması için gerekli olan Başkanlık Divanı'nın teşekkül etmediğini bildirdi.
Bu durum üzerine Adan, Genel Kurul oturumunu kapatarak, bir sonraki birleşimin 12 Haziran Perşembe günü saat 14.00'te yapılacağını duyurdu.
Başkanlık Divanı; Meclis Başkanı, başkanvekilleri, kâtip üyeler ve idare amirlerinden oluşuyor. Divanın eksik kalması halinde Genel Kurul oturumları yapılamıyor.
Kaynak: AA