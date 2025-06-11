Türkiye’nin gözde turizm merkezlerinden Pamukkale, Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçi akınına uğradı. Beyaz travertenleri ve termal sularıyla ünlü UNESCO Dünya Mirası Pamukkale, 9 günlük bayram tatilinde toplam 53 bin 363 turisti ağırladı.

Hierapolis Antik Kenti’nin tarihi kalıntılarını ve travertenlerin eşsiz doğasını bir arada sunan bölge, doğa ve kültür turizmini birleştirerek yerli ve yabancı ziyaretçilerin en çok tercih ettiği rotalardan biri oldu.

Travertenler ve antik kent yoğun ilgi gördü

Bayram boyunca günlük ziyaretçi sayısı 10 binin üzerine çıkarken, ziyaretçiler travertenler üzerinde yürüyüp termal suların keyfini sürdü. Antik tiyatro, tapınak kalıntıları ve tarihi mezarlar da fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası oldu.

Yılın ilk 5 ayında Pamukkale’yi gezen yerli ve yabancı ziyaretçi sayısı ise 714 bin 677 olarak kaydedildi.

Sezonda hedef 2,5 milyon turistin üzerine çıkmak

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Gazi Murat Şen, yaz sezonunda bölgeye olan ilgiden memnun olduklarını belirterek, günlük ziyaretçi sayısının 15 ile 20 bin arasında değişebileceğini söyledi.

Şen, ilk 5 ayda yabancı turist sayısında yaklaşık yüzde 15 artış yaşandığını ifade ederek, geçen yılki 2,5 milyon ziyaretçi hedefinin bu yıl aşılmasının mümkün olduğunu dile getirdi.

Pamukkale’deki turizm altyapısının bu yoğunluğu karşılayacak kapasitede olduğunu vurgulayan Şen, hem yerli hem de yabancı turistleri dört mevsim bölgeye davet etti.