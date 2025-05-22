Erzincan’da polis ekiplerince düzenlenen denetimlerde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 11 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde aranan şahıslara yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında kapsamlı kontroller gerçekleştirildi.
Firari hükümlüler cezaevine gönderildi
Yapılan operasyonlarda yakalanan 8 hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Gözaltına alınan 11 şüpheli ise sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Yetkililer, halkın güvenliğini sağlamak ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü vurguladı.
Kaynak: AA