İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, Medya AŞ ve Kültür AŞ’de usulsüz ihalelere karıştıkları ve rüşvet aldıkları iddia edilen 16 şüpheli, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, “suç örgütü yöneticisi olmak”, “rüşvet”, “irtikap”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “ihaleye fesat karıştırmak” gibi suçlamalar yöneltilen şüpheliler hakkında 13 savcı tarafından ifade alındı. 4 kişi için ise adli kontrol uygulanması talep edildi.

Gözaltına alınanlar arasında belediye yöneticileri de var

Gözaltına alınan isimler arasında İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin, asistanı Arzu Can, İBB Halkla İlişkiler Müdürü Serap Karay, müdür yardımcısı Mustafa Karaoğlu, Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Onur Gülin ve ayniyat görevlisi Musa Özışık da yer aldı.

Şüphelilerin, Medya AŞ ve Kültür AŞ üzerinden yapılan bazı ihaleleri belirli şirketlere yönlendirdiği, bu firmalardan rüşvet alınarak kişisel menfaat sağlandığı iddia ediliyor.

MASAK raporları delil oldu

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından dosyaya sunulan rapora göre, Taner Çetin’in bazı taşınmaz ve mülk alımlarının, Medya AŞ ve Kültür AŞ’den ihale alan şirketler tarafından finanse edildiği belirlendi. Şirket personelleri üzerinden de çeşitli para transferleri gerçekleştirildiği tespit edildi.

Toplam 22 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, bunlardan 20’si emniyet güçlerince yakalanarak adliyeye sevk edilmişti. Soruşturma kapsamında işlemleri tamamlanan şüphelilerin hakimlikteki sorguları başlamak üzere.