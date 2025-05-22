Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Türkiye ile Suriye arasında savunma alanında yürütülen temasların bölgesel istikrar açısından önemli bir adım olduğunu belirtti. Bakanlık, ayrıca Türkiye-İsrail arasında Suriye kaynaklı gerilimlerin önlenmesi amacıyla bir çatışmasızlık mekanizması kurulması için teknik görüşmelerin sürdüğünü açıkladı.

MSB kaynakları, haftalık bilgilendirme toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Türkiye-Suriye temaslarında güvenlik ve koordinasyon ön planda

MSB heyetinin Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhef Ebu Kasra ile yaptığı görüşmeye ilişkin bilgi veren kaynaklar, iki ülke arasında savunma işbirliğini artırma, güvenlik kapasitesini güçlendirme ve terörle mücadelede koordinasyonu geliştirme konularının ele alındığını aktardı.

“Bu ziyaret, Türkiye-Suriye normalleşme sürecinde önemli bir adım olup, bölge istikrarına katkı sağlamaktadır.” denildi.

Türkiye-İsrail çatışmasızlık mekanizması için teknik süreç devam ediyor

Kaynaklar, Suriye hava sahasında istenmeyen durumların yaşanmaması amacıyla Türkiye ile İsrail arasında çatışmasızlık mekanizması kurulması yönündeki çalışmalara da değindi. "Teknik görüşmeler muhataplarla koordineli şekilde sürüyor. Resmi makamlar dışında yapılan açıklamalara itibar edilmemelidir." uyarısı yapıldı.

Yunanistan’ın AB girişimleri eleştirildi

MSB kaynakları, Yunanistan’ın Türkiye’yi Avrupa Birliği savunma projelerinin dışında bırakmaya yönelik çabalarını “başarısız olmaya mahkûm” olarak nitelendirdi. Türkiye’nin NATO ve AGİT üyeliği, AB adaylığı, gelişmiş savunma sanayisi ve bölgesel rolüyle Avrupa güvenlik mimarisinin ayrılmaz bir parçası olduğu vurgulandı.

Açıklamada, “Avrupa güvenliği ancak kapsayıcılık, stratejik öngörü ve kolektif dayanışma ile güçlendirilebilir.” ifadelerine yer verildi.

Pontus iddialarına net yanıt

Yunanistan’ın 19 Mayıs’ta gündeme getirdiği sözde Pontus iddialarına ilişkin değerlendirmede bulunan Bakanlık kaynakları, tarihsel gerçeklerin çarpıtıldığını belirterek, “Bu beyhude çaba, milletimizin şanlı mücadelesine gölge düşüremez. Tarihiyle yüzleşmesi gereken taraf biz değil, iftira atanlardır.” açıklamasını yaptı.

Defender Europe tatbikatı iddiaları reddedildi

Defender Europe tatbikatının Türkiye’ye karşı yapıldığı yönündeki iddiaları da yalanlayan Bakanlık, 2020’den bu yana bu konuda düzenli bilgi verildiğini hatırlattı. NATO ve ABD’nin Türkiye’ye olan yaklaşımının açıkça ortada olduğu ifade edilerek, “Bu tür yorumlar gerçekle bağdaşmıyor.” denildi.