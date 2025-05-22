İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD’nin başkenti Washington’da İsrail elçiliğinde çalışan 2 personelin öldüğü silahlı saldırının ardından, dünya genelindeki tüm İsrail diplomatik temsilciliklerinde güvenlik önlemlerinin artırılması yönünde talimat verdi.

Netanyahu, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, ABD Adalet Bakanı Pam Bondi ve İsrail’in Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter ile görüşerek saldırıya ilişkin bilgi aldığını belirtti.

“Trump gelişmeleri yakından takip ediyor”

Netanyahu, Bondi ile görüşmesinde saldırının failine ilişkin detaylara dair bilgi aldığını, ABD Başkanı Donald Trump’ın da gelişmeleri yakından izlediğini aktardığını ifade etti.

Saldırıyı “Yahudi karşıtı bir eylem” olarak tanımlayan Netanyahu, “Tüm misyonlarımızın koruma önlemleri güçlendirilecek, elçiliklerde güvenlik seviyeleri artırılacak.” açıklamasında bulundu.

Herzog’dan uluslararası temaslar

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog da saldırının ardından Amerikan Yahudi Komitesi Başkanı Ted Deutch ve İsrail’in Washington Büyükelçisi Leiter ile görüştü. Herzog, saldırı nedeniyle taziyelerini iletti.

ABD’li yetkililerden kınama mesajları

ABD Başkanı Donald Trump, saldırının ardından yaptığı paylaşımda “Nefret ve radikalizmin ABD’de yeri yok” ifadelerini kullandı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise olayda hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayınladı.

Washington Emniyetinden yapılan açıklamada, saldırganın 30 yaşındaki Elias Rodriguez olduğu ve olay yerinde gözaltına alındığı bildirildi. Polis Şefi Pamela A. Smith, şüphelinin gözaltı sırasında “Özgür Filistin” diye bağırdığını açıkladı.