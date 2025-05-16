Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu üyeleri, Trabzon’un Çaykara ilçesindeki Uzungöl’de turizm, doğa ve yapılaşma konularını yerinde incelemek üzere toplandı. Komisyon Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu’nun öncülüğünde gerçekleşen ziyaret iki gün sürecek.

“Uzungöl eşsiz bir doğa zenginliği”

Adil Karaismailoğlu, Uzungöl’ün dünya ölçeğinde benzersiz doğal güzelliklere sahip olduğunu belirterek, bölgenin korunarak gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekti. “Buralar çok kıymetli. Hepimize düşen büyük bir sorumluluk var” diyen Karaismailoğlu, kamu kurumları kadar halkın da doğaya sahip çıkması gerektiğini ifade etti.

HES ve kötü yapılaşma uyarısı

Bölgede daha önce gündeme gelen HES projelerine karşı oluşan duyarlılığı hatırlatan Karaismailoğlu, bu birlikteliğin yaylalardaki kaçak yapılaşma ve çarpık kentleşmeye karşı da gösterilmesi gerektiğini vurguladı. “Bu zenginlikleri korumak hepimizin görevi. El birliğiyle olumsuzlukların önüne geçmeliyiz” dedi.

Turizme kalite vurgusu ve 2025 hedefi

Karaismailoğlu, pandemi sonrası Doğu Karadeniz’de yaşanan hızlı turizm gelişmelerine değinerek, hizmet kalitesinin artırılacağını belirtti. Türkiye'nin geçen yıl 65 milyar dolarlık turizm geliri elde ettiğini hatırlatan Karaismailoğlu, 2025 yılı ilk çeyreğinde 8,5 milyar dolarlık gelir ve 9,5 milyon ziyaretçi sayısına ulaşıldığını açıkladı.

Turizmde bölgesel katkı beklentisi

Komisyon üyelerine Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok ve bölgedeki turizm temsilcileri de eşlik etti. Program kapsamında Uzungöl'deki mevcut durum, sorunlar ve çözüm önerileri tüm paydaşlarla ele alınıyor.