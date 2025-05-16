Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı, tarım alanlarında ciddi hasara yol açtı. Özellikle buğday ve mısır tarlaları zarar gördü.

Buğdayın yüzde 75’i zarar gördü

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, ilçedeki buğday tarlalarının yüzde 75’i, mısırın yüzde 40’ı ve ayçiçeği ekim alanlarının yüzde 25’i yağıştan olumsuz etkilendi. Bazı tarlalar tamamen su altında kaldı.

Hasar tespiti başlatıldı

Yağış sonrası bölge genelinde hasar tespit çalışmaları başlatıldı. Üreticilerin zararlarının belirlenmesi için ekipler araziye yönlendirildi.

Kadirli’de sele yol açtı

Aynı gün Kadirli ilçesinde de etkili olan sağanak, Bülbül Deresi’nin taşmasına neden oldu. Sel nedeniyle dere kenarında park halinde bulunan 8 araç suya kapılarak sürüklendi.