Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uluslararası sistemdeki güven bunalımının aşılması için adil ve kapsayıcı bir küresel yönetişim mimarisi kurulması gerektiğini vurguladı. Avrupa’nın bu dönüşüme öncülük etmesi gerektiğini belirtti.

“Avrupa’da güvenliği yeniden inşa etmeliyiz”

Avrupa güvenliğinin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, Avrupa Birliği’nin savunma sanayi yatırımlarını desteklediğini belirtti. Erdoğan, “Güvenliğin bölünmezliği ve refahın hakkaniyetli paylaşımı temelinde bir dönüşüm başlatmalıyız” dedi.

Gümrük Birliği ve vize uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-AB ilişkilerinde Gümrük Birliği’nin güncellenmesinin tedarik zincirlerinin güvenliği açısından önemli olduğunu söyledi. Ayrıca, Schengen vize kısıtlamalarının gözden geçirilmesi gerektiğini ifade etti:

“İnsanlarımızın, malların, hizmetlerin ve sermayenin hareketliliği engellenmemeli.”

Rusya-Ukrayna ve Gazze mesajı: Dayatmasız barış şart

Erdoğan, Rusya-Ukrayna Savaşı konusunda taraflara dayatma olmadan, adil ve kalıcı bir barış için diyalog ortamının teşvik edilmesinin önemine değindi. Gazze’de ise ateşkesin sağlanması için Avrupa'nın daha fazla çaba göstermesi gerektiğini vurguladı.