Sosyal medyada popülerlik kazanan ve gençler arasında hızla yayılan A4 bel ölçüm trendi, uzmanlara göre ciddi psikolojik ve fiziksel sorunlara yol açıyor. Gençlerin beden algısını olumsuz etkileyen bu akım, uzmanlar tarafından anoreksiya ve bulimiya gibi yeme bozukluklarıyla ilişkilendiriliyor.

Zayıflık takıntısı tehlikeli boyutta

A4 kağıdıyla bel ölçüsünü karşılaştıran paylaşımlar, özellikle ergenlik çağındaki gençlerde kusurlu beden algısını tetikliyor. Uzman Psikolog Deniz Mutlu, bu tarz içeriklerin sosyal medya baskısıyla birleştiğinde gençlerde özgüven eksikliği, kaygı ve yeme bozuklukları oluşturduğunu belirtiyor.

Uzmanlar: Sosyal medya etkisi küçümsenmemeli

İzmir Şehir Hastanesi'nden Doç. Dr. Gonca Özyurt, sosyal medyada idealize edilen beden tiplerinin gençlerde “kusurlu” hissettirdiğini ifade etti. Bu durumun, yeme davranışlarını değiştirdiğini, özellikle kız çocuklarında zayıf görünme baskısını artırdığını kaydetti.

Yeme bozukluklarına dikkat

Mutlu, A4 akımının özellikle anoreksiya nervoza (aşırı zayıflama çabasıyla yemek reddi) ve bulimiya nervoza (aşırı yeme ve ardından telafi etme davranışları) gibi ciddi rahatsızlıkları tetiklediğini vurguladı. Bu tür akımların, sadece fiziksel değil, uzun vadeli psikolojik etkiler de yarattığına dikkat çekti.

Sadece ergenlik dönemiyle sınırlı değil

Bu etkilerin yalnızca ergenlikle sınırlı olmadığını belirten Mutlu, sosyal medya kullanımının artmasıyla birlikte bu sorunların genç erişkinlerde ve hatta yetişkinlerde de görülebildiğini söyledi.

Ailelere uyarı: Yargılamadan dinleyin

Ailelerin tutumu da büyük önem taşıyor. Mutlu, gençlerle iletişimde katı kurallar yerine anlayış ve açık iletişim öneriyor. “Sınırlı ama destekleyici ve dinleyici ebeveynlik, süreci daha sağlıklı hale getirir,” dedi.