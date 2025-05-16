Türkiye’nin ev sahipliğinde İstanbul’da düzenlenen Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı, barış umutlarını yeniden gündeme taşıdı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, sürecin kritik bir eşikte olduğunu belirtti.

Fidan: Her geçen gün daha fazla can kaybı demek

Fidan, “Barış yolunda ilerlemek için bu fırsatı değerlendirmek zorundayız. Geç kalınan her gün daha fazla yaşamın kaybedilmesine sebebiyet vermektedir,” diyerek tüm taraflara çağrıda bulundu. Bu toplantının, Mart 2022'den bu yana ilk doğrudan temas niteliği taşıdığına dikkat çekti.

Liderlerden gelen destek önemli

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump’ın çağrılarına kulak vermesini memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Fidan, sürecin doğrudan müzakere aşamasına geçmesini önemli bir gelişme olarak değerlendirdi.

Türkiye’nin arabuluculuk çabaları sürüyor

Toplantıda, hem Rusya hem Ukrayna heyetlerinin üst düzey isimlerden oluştuğu görüldü. Türk tarafında MİT Başkanı İbrahim Kalın yer alırken, Rusya adına Putin’in Müşaviri Vladimir Medinskiy ve Ukrayna adına Savunma Bakanı Rüstem Umerov toplantıya katıldı.

“Yapıcı yaklaşım barışın kapısını aralar”

Fidan, görüşmelerin liderler düzeyinde bir toplantıya zemin hazırlayabileceğini belirterek, “Yapıcı bir anlayışla müzakere ederek barışa ulaşmanın mümkün olduğuna yürekten inanıyoruz. Türkiye, barışı sağlama yönündeki tüm çabalarınızda yanınızda olmaya devam edecektir,” dedi.