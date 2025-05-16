Ali ve Seher’in ilişkisi derin bir sınavdan geçerken Çetin’in akıbeti tüm dengeleri değiştiriyor

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar İstanbul, 14. bölümüyle izleyiciyi yeniden ekrana kilitlemeye hazırlanıyor. Çağdaş bir Köroğlu hikâyesi olarak kurgulanan yapım, bu bölümde karakterleri hem kişisel hem de ailevi çatışmalarla yüzleştiriyor. Ali ve Seher’in aşkı, ortaya çıkan bir notla sarsılıyor; Çetin’in düşüşü ise tüm hikâyeyi yeni bir eksene taşıyor. Politik entrikalarla örülü bu bölümde gerçekler ve yalanlar birbirine karışıyor.

Ali ve Seher’in hayalleri tehdit altında

Arabadaki gizemli not: “Bekir’i Çetin öldürdü” ifadesi, Ali ve Seher’in evlilik planlarını ciddi şekilde gölgeler. Ali, notun ardındaki gerçeği ortaya çıkarmak için polis amiri Hüseyin’den yardım alır. Hüseyin ise ipuçlarını tespihteki parmak izleriyle değerlendirmeye başlar. Ancak bu parmak izlerinin Çetin’e mi ait olduğu, yoksa bu olayın ardında daha karmaşık bir oyun mu olduğu belirsizdir.

Nermin’in sinsi planı iki cepheden yürütülüyor

Ali’nin ailesini dağıtmak isteyen Nermin, planını iki cephede aynı anda yürütür. Mert, medya aracılığıyla Ayvaz-der’i hedef alarak Bosna’daki yaralılara yönelik yardım kampanyasını itibarsızlaştırır. Bu iddialar toplumsal ayrışmaya neden olurken Seher, Mert’e duyduğu güveni sürdürür. Ancak Ali’nin içinde büyüyen şüphe, çiftin arasındaki bağda görünmez bir duvar örmeye başlar.

Çiğdem ailenin karanlık tarafını tetikliyor

Diğer tarafta Çiğdem, Gökhan’ın ihracat hazırlığında olduğu çocuk kotlarının içine uyuşturucu yerleştirerek aileyi suça karıştıracak tehlikeli bir hamle yapar. Bu olay hem hukuki hem ahlaki yönden aileyi uçuruma sürükleyebilir. Ailenin habersiz olduğu bu plan, ilerleyen bölümlerde büyük bir kırılmaya neden olabilir.

Elif uzaklaşmak isterken Celal planını devreye sokar

Ali’den uzak durmak isteyen Elif, memleketine dönmeye karar verir. Ancak bu süreçte her şeyin tanığı olan Celal, Elif’e yakınlaşmak için kendi kartlarını oynamaya başlar. Ali’ye sunduğu yardım eli samimi midir yoksa daha büyük bir oyunun parçası mı? Bu sorunun yanıtı, karakterlerin geleceğini doğrudan etkileyebilir.

Ferhat kötü adamların eline düşüyor

Yetimhaneden kaçan Ferhat, önce Emin’in yanına gider, ancak Özlem’in yanlış yönlendirmeleri nedeniyle oradan da uzaklaşır ve sonunda tehlikeli insanların eline düşer. Emin ve Özlem, Ferhat’ı kurtarmak için son çare olarak Çetin’e ulaşır. Ancak Çetin’in bu çağrısı, Ali ile arasında şiddetli bir yüzleşmeye neden olur.

Çetin’in düşüşü yeni bir dönüm noktası yaratıyor

Ali’nin şüphelerini ortadan kaldırmak isteyen Çetin, tartışmanın ortasında kendini binadan aşağı düşerken bulur. Bu olay, sadece karakterlerin ilişkisini değil, hikâyenin yönünü de tamamen değiştirir. Çetin hayatta kalacak mı, yoksa bu düşüş her şeyin sonu mu olacak? Ali ve Seher’in aşkı bu krizi aşabilecek mi, yoksa geri dönüşü olmayan bir yolun eşiğinde mi duruyorlar?