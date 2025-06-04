Yönetmenliğini Çağan Irmak’ın üstlendiği ve BKM yapımı olan Adile filmi, Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Adile Naşit’in yaşam öyküsünü beyaz perdeye taşıyor. Film, aynı zamanda Yeşilçam’ın efsanevi isimlerini yeniden sahneye çıkarıyor.

Başrolü üstlenen Meltem Kaptan’ın Adile Naşit’e hayat verdiği projede; Kemal Sunal, Münir Özkul, Tarık Akan, Gazanfer Özcan, Müjde Ar, Ayşen Gruda gibi Yeşilçam’ın kilometre taşı isimleri de özel oyuncular tarafından canlandırılıyor.

“Adile zaten sıcacık bir kadın”

Filmin basın toplantısı Ses 1885 Tiyatrosu’nda gerçekleştirildi. Meltem Kaptan, Adile Naşit rolü için yoğun hazırlık yaptığını belirterek, “Gülüşüne kafa yordum. Çok enteresan bir kadın, gülerken nefes bile almıyor. Onu yaşarken çok şey öğreniyorum” ifadelerini kullandı.

Seda Bakan ise Müjde Ar’ı canlandırdığı rolüyle ilgili, “Yeşilçam’a ışınlandık gibi hissettim. Müjde Hanım’la birebir görüştüm, yaşanmış anılar üzerinden sohbet ettik” dedi.

Dedesi Gazanfer Özcan’ı oynadı

Oyuncu Tarık Ündüz, kendi dedesi Gazanfer Özcan’ı canlandırmanın kendisi için çok özel bir deneyim olduğunu aktararak, sete dedesinin ölümünden önce taktığı saatle geldiğini söyledi. Bu duygusal detay, toplantıya damga vurdu.

Çetin Lale’nin Tarık Akan’ı, Berkay Tulumbacı’nın Kemal Sunal’ı canlandırdığı filmde, Yeşilçam’ın güçlü karakterleri derinlemesine işleniyor. Tulumbacı, Sunal’ı oynamanın “kolay olmayan ama çok heyecan verici” bir süreç olduğunu dile getirdi.

“O efsanelerin gerçek hayatlarını anlatıyoruz”

Yönetmen Çağan Irmak’ın yaklaşımı da oyuncuları derinden etkilemiş. Bülent Seyran (Selim Naşit) ve Deniz Cengiz (Gönül Ülkü), “Ekrandaki karakterleri değil, onların kamera dışındaki yaşamlarını oynadık” ifadesinin hem oyunculuk hem de anlatım dili açısından belirleyici olduğunu vurguladı.

Ayşen Gruda’yı oynayan Elif Nur Kerkük, vefatından bir yıl önce Gruda ile çalıştığını ve çekimler boyunca onun izlerini taşıdığını söyledi. Levent Can (Münir Özkul) ise başta rolü kabul etmekte tereddüt ettiğini ama projenin gücüyle ikna olduğunu dile getirdi.

“Filmin DNA’sı çok güçlü”

Filmde az bilinen ama önemli karakterlere de yer veriliyor. Özgürcan Çevik, Cemal İnce’yi oynarken; Serhat Tutumluer, Ziya Keskiner’i canlandırıyor. Tutumluer, “Naşit sevgisi, bugün çok ihtiyaç duyduğumuz şey: Sevgiyle bir arada olmak” dedi.

Mürüvvet Sim (Feyza Işık), Sadık Şendil (Mehmet Avdan) ve Neco (Bora Akkaş) gibi figürlerle hikâyeye derinlik katılan film, Yeşilçam’ın sadece kamera önü değil, arka planındaki dayanışmayı ve sıcaklığı da yansıtmayı amaçlıyor.