Türkücü İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, sosyal medyada yayılan bir dans videosuyla yeniden gündemde. “Gay barda dans ederken görüntülendi” başlığıyla paylaşılan görüntülere tepki gösteren Çıtak, videodaki kişinin kendisi olmadığını belirtti ve iddiaları sert sözlerle yalanladı.

"Hedef olman yetiyor"

Instagram'da yayılan görüntüler sonrası gelen yorumlara sosyal medya hesabından cevap veren Çıtak, söz konusu kadının kendisi olmadığını açıkladı. Paylaşımları "asparagas haber" olarak nitelendiren genç şarkıcı, “Bu ülkede linç bir refleks, cehalet bulaşıcı. Doğru olmanın önemi yok, hedef olman yetiyor” ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

Videodaki kişi mesaj attı

Çıtak, videodaki kadının da kendisine ulaşarak durumu açıkladığını ve bu mesajı takipçileriyle paylaştı. Ardından yaptığı video açıklamalarla, yapılan haber ve yorumlara karşı tepkisini sürdüren Çıtak, toplumda yaygınlaşan yargısız infaz kültürüne dikkat çekti.

Aile krizinin ardından yeni gündem

Hatırlanacağı üzere Dilan Çıtak, geçen yıl babası İbrahim Tatlıses’le yaşadığı gerilimle gündeme gelmişti. Tatlıses'in, kızı hakkında yaptığı açıklamalar ve psikolojik baskı iddiaları uzun süre tartışma yaratmıştı. Bu yeni gelişme ise ikilinin arasındaki soğukluğun ardından Çıtak’ın kamuoyunda yeniden hedef haline geldiğini gösteriyor.