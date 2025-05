Haziran'da Ekranlar Renkleniyor: Max’ten Dolu Dolu Yaz Takvimi

Haziran ayı, dijital platform Max için dolu dolu geçecek. Warner Bros. Discovery’nin prestijli içerik sağlayıcısı olan Max, izleyicilere her türden yapımı sunmaya hazırlanıyor. Yeni filmler, diziler, belgeseller ve çocuklara özel eğlenceli programlarla Haziran ayı adeta ekran keyfinin zirveye ulaştığı bir dönem olacak.

Heyecan Verici Filmlerle Yaz Başlıyor

Ayın açılışını Jesse Armstrong’un kaleminden çıkan Mountainhead yapıyor. Yedi Emmy ödüllü yazarın yazıp yönettiği bu HBO orijinal filminde, küresel bir kriz döneminde bir araya gelen milyarder bir arkadaş grubunun dramatik öyküsü anlatılıyor. Aynı gün, The Parenting adlı Max orijinal filmi de yayınlanacak. Başrollerde Lisa Kudrow ve Brian Cox’un yer aldığı bu korku-komedi karışımı yapım, sıradışı bir aile buluşmasını konu alıyor.

4 Haziran’da Stephen King hayranlarını ekran başına kilitleyecek Salem’s Lot, klasik bir korku hikayesini modern yorumla sunuyor. Karanlık atmosferiyle dikkat çeken film, doğup büyüdüğü kasabaya dönen bir yazarın vampir tehdidiyle yüzleşmesini anlatıyor. Birkaç gün sonra ise Caddo Lake, gizem ve dram türlerini harmanlayarak, küçük bir kızın kaybolmasının ardından gelişen olayları izleyiciye sunuyor.

Dizilerde Zenginlik ve Entrika Rüzgarı

Haziran’ın en çok beklenen dizilerinden biri The Gilded Age’in üçüncü sezonu. 23 Haziran’da yayınlanacak olan bu HBO orijinal dizisi, Amerika’nın sanayileşme çağında geçen güç mücadelelerini, statü savaşlarını ve kişisel hırsları çarpıcı şekilde aktarmaya devam edecek.

Nostalji Sevenlere Özel Yapımlar

1 Haziran’da yayınlanacak olan Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts, serinin başrol oyuncularının buluştuğu özel bir program olarak nostaljik bir yolculuk sunacak. Daniel Radcliffe, Emma Watson ve Rupert Grint’in keyifli anıları, kamera arkası detayları ve duygusal anekdotları Harry Potter hayranlarını duygulandıracak.

Belgesellerle Gerçek Hayat Hikayeleri

Haziran ayında Max’te dikkat çeken belgeseller arasında Tom Daley: One Point Six Seconds öne çıkıyor. Olimpiyat madalyalı dalgıç Tom Daley’in kariyeri ve kişisel yaşamını konu alan belgesel, sporun perde arkasındaki zorlukları izleyiciyle buluşturuyor.

Ayrıca 28 Haziran’da yayınlanacak olan My Mom Jayne by Mariska Hargitay, oyuncu Mariska Hargitay’in annesi Jayne Mansfield’in hayatına dair etkileyici bir yolculuğu anlatıyor. Bu belgesel, hem nostaljik hem de kişisel bir anlatımla güçlü bir duygusal bağ kurmayı başarıyor.

Çocuklar da Unutulmadı

2 Haziran’da yayına girecek olan Lego DreamZzz, hayal gücünü harekete geçiren yaratıcı hikayesiyle çocukları büyülü bir dünyaya davet ediyor. Mateo’nun rüyalar alemindeki yaratıklara karşı verdiği mücadele, cesaret ve takım ruhunu ön plana çıkaran keyifli bir macera sunuyor.

Talk Show Keyfi

Haziran ayında mizahın adresi ise Yalnızım Mesut Bey. Mesut Süre’nin sunumuyla yalnızlık teması komik ve içten bir dille ele alınıyor. 6 Haziran’da başlayacak bu talk show, hem düşündüren hem güldüren bir format sunuyor.

Her Zevke Hitap Eden Zengin İçerik

Haziran boyunca Max, her yaş grubuna ve her beğeniye hitap eden içeriklerle dijital eğlencenin merkezi olacak. Korkudan nostaljiye, belgeselden çocuk programlarına kadar birçok içerik, kullanıcıları ekran başına kilitleyecek.