Görmeden Gönüle Dokunan Bir Hikâye: “Aşkın Yüzü” Seyirciyle Buluşuyor

Aşkı sadece gözlerle değil, kalple ve anlayışla tanımlayan güçlü bir hikâyeyle yola çıkan “Aşkın Yüzü”, 6 Haziran’da vizyona giriyor. Taff Pictures ve Sky Films’in yapımcılığını üstlendiği film, hem senaryosuyla hem de oyuncu kadrosuyla izleyicilere duygu yüklü bir deneyim vadediyor.

Yönetmen koltuğunda Emre Erdoğdu’nun oturduğu, senaryosunu ise Ferhat Ergün’ün kaleme aldığı film, sıra dışı iki karakterin yollarının kesişmesiyle gelişen duygusal bir aşk hikâyesini anlatıyor.

Aşkın Yüzü Değil, Kalbi Önemli

Filmde Onur Seyit Yaran’ın hayat verdiği Özgür, nadir görülen bir nörolojik rahatsızlık olan yüz körlüğü (prosopagnozi) ile mücadele etmektedir. İnsanların yüzlerini ayırt edemeyen bu genç, dünyayı ve insanları farklı şekillerde tanımaya çalışır. Hayatı boyunca insan ilişkilerinde zorlanan Özgür’ün karşısına, sessizliği ve görünmezliğiyle dikkat çeken Özlem çıkar.

Özlem karakterine başarılı oyuncu Helin Kandemir hayat veriyor. Kendi içinde sessiz fırtınalar yaşayan ve çevresindeki insanlar tarafından çoğu zaman fark edilmeyen Özlem, Özgür’ün onu görmemesine rağmen gerçekten “anlaması” sayesinde ilk kez fark edilmenin ne demek olduğunu hisseder.

Görmeden Tanımak, Dokunmadan Hissedebilmek

“Aşkın Yüzü”, aşkı fiziksel çekimden çok daha derin bir bağ olarak ele alıyor. Filmde Özgür ve Özlem’in yollarının kesişmesiyle birlikte gelişen bağ, izleyiciye sevmenin yalnızca görmekle değil, anlamakla mümkün olduğunu anlatıyor. Bu bağlamda film, günümüzün yüzeysel ilişkilerine eleştirel bir bakış getiriyor ve derinlikli bağların önemini vurguluyor.

Zengin Oyuncu Kadrosuyla Etkileyici Performanslar

Filmin başrollerini paylaşan Onur Seyit Yaran ve Helin Kandemir’e, Işıknaz Özedgü, Dursun Ali Tetik, Furkan Rıza Demirel, Serdar Yeğin, Didem İnselel, Muttalip Müjdeci, Gamze Topuz ve Cenk Gürpınar gibi isimler eşlik ediyor. Her biri karakterlerine hayat verirken hikâyeye katkı sağlayan doğal ve etkileyici performanslarıyla göz dolduruyor.

Aşkın Gerçek Yüzü Beyaz Perdede

Gerek kurgusu, gerek yönetmenliği, gerekse duygu yüklü anlatımıyla “Aşkın Yüzü”, sinema izleyicisine unutulmaz bir deneyim sunmayı hedefliyor. Film, aşkı yeniden tanımlarken, izleyicinin de kendi hayatındaki ilişkileri sorgulamasına vesile olacak türden bir yapım.

Haziran ayında sinemaseverlerle buluşacak olan “Aşkın Yüzü”, görme değil hissetmenin, tanımanın değil anlamanın ön planda olduğu bir aşk hikâyesi sunarak kalplere dokunmaya hazırlanıyor.