İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin kuzey bölgelerine gece saatlerinde başlattığı ve sabah saatlerinde şiddetlenen hava saldırılarında 100’den fazla Filistinlinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Bölgedeki sağlık kaynakları, saldırıların büyük yıkıma yol açtığını bildirdi.

Kadın ve çocuklar da yaşamını yitirdi

Saldırılar, Beyt Lahiya, Cibaliya, Tel ez-Zater ve Tel es-Sultan bölgelerinde yoğunlaştı. Beyt Lahiya’da yerinden edilmiş sivillerin bulunduğu 11 ev hedef alındı; ilk belirlemelere göre aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 10 Filistinli yaşamını yitirdi.

Ambulanslar hedefte, halk yeniden göç ediyor

Cibaliya'nın doğusundaki Zamu Caddesi’nde bir ambulansın da İsrail savaş uçakları tarafından vurulduğu kaydedildi. Saldırılarda çok sayıda kişi yaralanırken, halk güvenlik endişesiyle bölgeden ayrılmak zorunda kaldı.

Saldırılar ateşkese rağmen yeniden başladı

İsrail ordusu, 19 Ocak’ta yürürlüğe giren ateşkesi 18 Mart’ta sonlandırarak saldırılara yeniden başladı. Bu tarihten itibaren Gazze’de 2 bin 876 Filistinli hayatını kaybetti, 7 bin 957 kişi yaralandı.

7 Ekim 2023’ten bu yana bilanço ağırlaşıyor

İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’ye yönelik saldırılarında toplam can kaybı 53 bin 10’a, yaralı sayısı ise 119 bin 998’e yükseldi. Son saldırılarla birlikte ölü sayısının daha da artmasından endişe ediliyor.

Hamas: İsrail sözünü tutmadı, soykırımı sürdürüyor

Hamas, İsrail’in verdiği taahhütleri yerine getirmediğini ve ateşkese rağmen sivil yerleşim alanlarını hedef alarak “soykırımı yeniden başlattığını” açıkladı. İsrail ise Hamas’ın ateşkesi kabul etmediğini öne sürerek askeri operasyonları artıracağını bildirdi.