Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,61 artışla 9.599,9 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 40 milyar lirayı aştı.

Saat 13.00 itibarıyla endeks, önceki kapanışa göre 58,6 puan artış kaydetti. Bankacılık endeksi yüzde 0,72, holding endeksi ise yüzde 0,86 prim yaptı.

Elektrik sektörü ön planda

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,93 ile elektrik oldu. En fazla değer kaybeden ise yüzde 1,79 ile finansal kiralama faktoring sektörü olarak öne çıktı.

Analistler, endeksin teknik olarak 9.700 ve 9.800 seviyelerinde dirençle karşılaşabileceğini, 9.500 ve 9.400 puan seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu belirtiyor.

Küresel gelişmelerin etkisi izleniyor

Küresel piyasalarda, ABD tarifelerine dair gelişmeler ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın para politikası konusundaki belirsizlik vurgusu nedeniyle yön arayışı sürüyor. ABD'den gelecek konut ve tüketici güven verileri dikkatle takip ediliyor.

İşlem takvimine bayram düzenlemesi

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Borsa İstanbul'da takas işlemleri değişti. 15 Mayıs işlemlerinin takası 20 Mayıs Salı, 16 Mayıs işlemlerinin takası ise 21 Mayıs Çarşamba günü yapılacak.