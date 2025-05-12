AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, PKK’nın silah bırakma ve kendini feshetme kararına ilişkin yaptığı açıklamada, bu gelişmenin Türkiye’nin terörle mücadelesi açısından kritik bir aşama olduğunu belirtti.

Çelik, İmralı’dan gelen çağrının ardından alınan kararın, yalnızca sözde kalmaması gerektiğini vurgulayarak, örgütün tüm şube ve uzantılarını kapsayan net bir şekilde hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

“Somut adım şart”

“Fesih ve silah bırakma sürecinin somut ve eksiksiz şekilde uygulanması, gerçek bir dönüm noktası olur” diyen Çelik, bu sürecin yalnızca Türkiye içinde değil, yurt dışındaki illegal yapılanmaları da kapsaması gerektiğinin altını çizdi.

Süreç Cumhurbaşkanı Erdoğan’a raporlanacak

Çelik ayrıca, sürecin devlet kurumları tarafından sahada titizlikle takip edildiğini belirterek, ulaşılan her aşamanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a arz edileceğini kaydetti.

Açıklama, PKK’nın fesih kararının ardından hükümetten gelen ilk siyasi değerlendirme olması açısından dikkat çekti.