Borsa İstanbul, haftanın ilk işlem gününe güçlü alımlarla başladı. BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 2,35 artışla 9.611,21 puana yükseldi.

Cuma günü yüzde 1,20 değer kazanan endeks, günü 9.390,51 puandan kapatmıştı. Yeni haftada pozitif başlangıç yapan piyasada özellikle bankacılık ve ulaştırma sektörlerindeki yükseliş dikkat çekti.

En çok kazandıran: Ulaştırma

Bankacılık endeksi açılışta yüzde 2,75, holding endeksi ise yüzde 2,20 oranında artış gösterdi. Sektörel bazda en fazla yükselen yüzde 3,24 ile ulaştırma sektörü oldu. En fazla kaybettiren ise yüzde 0,34 düşüşle menkul kıymet yatırım ortaklıkları endeksi olarak kaydedildi.

Küresel risk iştahı arttı

ABD ile Çin arasında ticaret görüşmelerinde sağlanan ilerlemeler, küresel piyasalarda risk iştahını artırdı. Bu olumlu hava, Borsa İstanbul'a da yansıdı.

Gözler verilerde, direnç seviyesi 9.800

Analistler, yurt içinde perakende satış verilerinin, yurt dışında ise ABD’de açıklanacak federal bütçe dengesinin takip edileceğini belirtti. Teknik olarak BIST 100 endeksinde 9.700 ve 9.800 puan seviyeleri direnç, 9.500 ve 9.400 seviyeleri ise destek olarak öne çıkıyor.