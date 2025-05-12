İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya, Diyarbakır, İstanbul ve İzmir’in de aralarında bulunduğu 17 ilde düzenlenen eş zamanlı dolandırıcılık operasyonlarında 160 şüphelinin gözaltına alındığını, 73 kişinin tutuklandığını açıkladı.

Operasyon kapsamında faaliyetleri deşifre edilen şüphelilerin, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp vatandaşları kandırdığı, kuyumculara düşük ayarlı ya da sahte altın sattığı ve sosyal medya üzerinden sahte ilanlarla dolandırıcılık yaptığı belirlendi.

402 kişi mağdur edildi

Bakan Yerlikaya’nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 402 vatandaşın bu yöntemlerle dolandırıldığı belirtildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 87’si hakkında adli kontrol kararı verilirken, 73 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yerlikaya: Suç şebekelerine geçit yok

Yerlikaya açıklamasında, dolandırıcılık başta olmak üzere tüm organize suç örgütlerine karşı mücadelenin tavizsiz şekilde süreceğini vurguladı. Bakan, vatandaşların mağdur edilmesine karşı kararlı adımların atılmaya devam edeceğini ifade etti.