Brent petrolün varil fiyatı, haftaya yükselişle başladı. Uluslararası piyasalarda saat 09.26 itibarıyla yüzde 1,4 artışla 64,68 dolardan işlem gören Brent petrol, cuma gününü 63,75 dolarda kapatmıştı. Aynı saatlerde ABD ham petrolü WTI ise 61,60 dolar seviyesinden alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki artışta, ABD ile Çin arasında İsviçre’de yapılan ticaret görüşmelerinde ilerleme sağlandığına ilişkin açıklamalar etkili oldu.

Ticaret görüşmeleri iyimserlik yarattı

Çin Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile yapılan görüşmelerde ekonomik anlaşmazlıkların çözümünde önemli adımlar atıldığını ve iki ülkenin istişare mekanizması kurma konusunda uzlaştığını duyurdu.

ABD'li yetkililer de görüşmeleri “verimli” ve “yapıcı” olarak nitelendirerek, işbirliğinin güçlendirileceği mesajını verdi. Uzmanlar, bu gelişmelerin küresel talep beklentilerini artırarak petrol fiyatlarını yukarı taşıdığını ifade ediyor.

Gözler enflasyon verilerinde

Öte yandan yatırımcılar, yarın açıklanacak ABD enflasyon verilerine odaklandı. Fed'in geçen hafta faizleri sabit tutmasının ardından gözler, ekonomik gidişata dair sinyal verecek olan bu veride.

Analistler, beklenenden yüksek enflasyonun faiz indirimi beklentilerini öteleyebileceğini ve bu durumun petrol fiyatlarını aşağı yönlü baskılayabileceğini belirtiyor.

Teknik seviyeler

Brent petrol için teknik analizde 67,93 dolar seviyesi direnç, 59,75 dolar ise destek noktası olarak öne çıkıyor.