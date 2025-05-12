Dolar kuru haftanın ilk işlem gününe sınırlı bir düşüşle başladı. Geçtiğimiz haftayı yükselişle kapatan dolar/TL, sabah saatlerinde 38,7120 seviyesine geriledi.

Cuma günü 38,7610 TL’den kapanan dolar, yeni haftada yüzde 0,1 oranında değer kaybetti. Aynı dakikalarda euro 43,5500 TL, sterlin ise 51,5530 TL'den işlem görüyor.

Dolar endeksi yukarı yönlü

Dolar endeksi ise yüzde 0,2’lik yükselişle 100,6 seviyesine çıktı. Bu artış, doların küresel çapta diğer para birimleri karşısında bir miktar değer kazandığını gösteriyor.

ABD-Çin diyaloğu piyasayı destekliyor

ABD ile Çin arasında gerçekleştirilen ticaret görüşmeleri, piyasalarda pozitif bir hava estirdi. Beyaz Saray’ın yayımladığı açıklamada, Cenevre’de yapılan görüşmelerin ardından bir “Ticaret Anlaşması” metni üzerinde çalışıldığı duyuruldu.

Uzmanlar, bu gelişmenin küresel risk algısını azalttığını ve piyasalarda daha temkinli bir iyimserlik yarattığını belirtiyor.

Ekonomik veriler takipte

Yurt içinde perakende satış verileri, yurt dışında ise ABD'nin federal bütçe dengesi yatırımcıların radarında olacak. Ekonomik verilerin döviz üzerinde sınırlı etki yapması bekleniyor.